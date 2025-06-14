Eski Tesla mühendisi hakkında şoke eden suçlama!

Tesla insansız robot projesi Optimus‘a ait gelişmiş el sensörü teknolojilerinin çalındıgi iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Bu kapsamda eski çalışan Zhongjie “Jay” Li hakkında hukuki süreç başlatıldı. Şirket tarafından ileri sürülen iddiada Li’nin bu teknolojik bilgileri izinsiz şekilde kişisel cihazlarına indirdiğini ve ardından kendi girişimi olan Proception’ı kullanarak bu bilgileri ticarileştirdiğini belirtildi.

TEKNİK BELGELERİ İKİ KİŞİSEL AKILLI TELEFONUNA İNDİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ.

Öte yandan şirketin ileri sürdüğü diğer detaylarda olayın başlangıcı, Li’nin Ağustos 2022 ile Eylül 2024 tarihleri arasında Tesla’da çalıştığı döneme dayanıyor. Bu süreçte Li’nin, Optimus robotuna ait teknik belgeleri iki kişisel akıllı telefonuna indirdiği tespit edildi. Belgelerin içeriğinde, gelişmiş robotik el sensörlerine dair kritik mühendislik verileri bulunduğu ifade ediliyor. Ancak iddialar bununla da sınırlı kalmıyor; Aynı dönemde internet üzerinden girişim sermayesi, startup finansmanı ve benzeri konularda da araştırmalar yürüttüğü kayıtlara geçti. Tesla, Li’nin bu faaliyetlerinin ardından şirketteki görevinden ayrıldığını, yalnızca birkaç gün sonra ise Proception isimli yeni bir teknoloji şirketinin resmen kurulduğunu belirtiyor.