Eski TFF Başkanı'na Süper Lig kulübünden teşekkür

Kaynak: Haber Merkezi
Eski TFF Başkanı'na Süper Lig kulübünden teşekkür

Giyim firması Kiğılı'nın sahibi eski TFF Başkanı Abdullah Kiğılı, Kocaelispor'a giyim sponsoru oldu.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon öncesi önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski Başkanı ve Fenerbahçe’nin eski yöneticisi olan iş insanı Abdullah Kiğılı, Kocaelispor’un resmi giyim sponsoru oldu.

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DEPLASMANA ÖZEL KIYAFET

Kocaelispor, 2025–2026 futbol sezonunda deplasman yolculuklarında Kiğılı tarafından özel olarak tasarlanacak kıyafetlerle sahaya çıkacak.

Kocaelispor’un resmi açıklamasında Kiğılı'ya teşekkür edilirken şu ifadeler yer aldı:

"Yeni sezonda giyim sponsorumuz Kiğılı! Kulübümüz ile Kiğılı arasında, 2025–2026 futbol sezonunu kapsayan resmi giyim sponsorluğu anlaşması imzalanmıştır. Yapılan iş birliği kapsamında, Futbol A Takımımız deplasman müsabakalarına, Kiğılı tarafından kulübümüze özel olarak tasarlanacak kıyafetlerle seyahat edecektir. Kulübümüze verdikleri değerli destek için başta Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Kiğılı olmak üzere tüm Kiğılı ailesine teşekkür ederiz."

Abdullah Kiğılı, TFF'nin 9 Eylül 1997'deki seçiminde başkan olmuş ancak göreve başladıktan 44 gün sonra istifa etmişti.

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