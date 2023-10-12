Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın destek verdiği Demirci Ticaret Odası projesi yolsuzluk iddiasıyla askıya alındı

Manisa - Mustafa Temiz

Demirci Ticaret ve Sanayi Odasının, 1.URGE.016 Kodlu Demirci Halıları İhracat Kapasitesini Artırmaya Yönelik Kümelenme Projesi, Ticaret Bakanlığı tarafından askıya alındı.

Demirci Ticaret Odası iş birliği kuruluş olarak Demirci Bölgesinde halı sektöründe çalışan firmaları bir araya toplayarak “Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” programına sunmuş olduğu proje ile ülke ekonomisine ve bölgesel kalkınmaya büyük katkısı olacak olan halı ihracatı rakamlarının yükseltilmesi ve yeni pazarlara açılması amacıyla düzenlediği projenin CİMER'e yapılan bir şikayet nedeniyle askıya alındığı bilgisine ulaşıldı.

9 Temmuz 2023 - 15 Temmuz 2023 tarihleri arasında proje gereği ilk ülke Kazakistan oldu.

13 firma ve bunun yanı sıra çatı kuruluş Demirci Ticaret ve Sanayi Odasının olduğu proje kapsamında Kazakistan'daki ilk etkinliğe 9 firma katıldı.

Bir önceki dönem Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem döneminde hazırlanan bu proje dönemin Demircili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da desteğiyle yürürlüğe girmişti.

CİMER'E YAPILAN ŞİKAYET PROJEYİ ASKIYA ALDIRDI

Eski Başkan Kelem, döneminde hazırlanan bu projeye, yeni seçilen oda Başkanı Kasim Kabak'ın firması üretici firma olmadığı için katılımcı olarak alınmadı. Proje gereği sadece üretici firmaların alındığı bu proje süresi içinde devam ederken, oda seçim takvimi gereği yapılan seçimlerde Kasım Kabak, Nurettin Kelem ile girdiği seçim yarışında oda başkanı seçildi. Proje süresi dahilinde Kabak, yönetimindeki Demirci Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret Bakanlığı denetimindeki bu projeyi devam ettirdi.

Kazakistan'da gerçekleşen ilk etkinliğin hemen ardından geçtiğimiz günlerde CİMER’e yapılan şikayetteki bazı iddialar yüzünden proje askıya alındı. İddialar arasında Başkan Kabak'ın kendi firması üretici olmadığından Kazakistan'daki bu etkinliğe katılamayacağından, 2-3 ay öncesinde yine proje dahilinde bulunan bir başka Demirci'de faaliyet gösteren ve kendi firması ile ticari ilişkileri bulunan firma da kendi yakını ve bir çalışanını o firmanın çalışanı gibi sigortalattırdığı, kendisi ile birlikte heyete aldırdığı, Bu durumun proje yönetmeliğindeki "her şirket 2 çalışanını ve hissedarını faaliyete getirecektir" hükmüne uymadığı yer alıyor. Yine iddialar arasında Başkan Kabak'ın çalışanlarının, bir başka firmaya ait stantta, Kabak'ın firmasına ait Rusça dilinde kataloglarla kendi ürünlerinin tanıtımını ve müşterilere pazarlama yaptığı, diğer katılımcı firmalara sağlanan çalışma sahasının böylece haksız bir ortama taşındığı da bulunuyor.

Proje kapsamında katılımcı firmaların her türlü masrafları Ticaret Bakanlığı tarafından karşılandığı bahisle, Başkan Kabak'ın bu şekilde haksız kazanç elde ettiği, devleti zarara uğrattığı, bu faaliyete katılan başka firmaların pazar paylarında, üretici firma olmadığı ve sadece halı satıcılığı yaptığı halde müşterilerle görüşerek hem bu faaliyette resmen hakkı olan firmaların, hem de devletin dolandırıldığı iddia ediliyor.

PROJENİN ASKIYA ALINMASI İLÇEDE GÜNDEM OLDU

Ticaret Bakanlığı'nın projeyi askıya alması iş dünyası ve ilçede gündem oldu.

Başkan Kasım Kabak bu gelişmeyi Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerine Whatsapp grubundan şu ifadelerle duyurdu.

"Selamün aleyküm Arkadaşlar merhaba, Urge Projesi katılımcı firmaların olduğu WhatsApp grubumuza yazdığımız bir haber hakkında, meclisimizi de bilgilendirmek için bilgiyi sizinle de paylaşıyorum.

21-Urge-016 Projesi katılımcısı değerli üyelerimiz,

Ticaret Bakanlığı personeli Pınar Hanım tarafından, Odamıza telefon ile gelen bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum.

Pınar Hanım, Urge projemizin Cimer e yapılan bir şikayet dilekçesi sebebiyle soruşturma yapılması için Ticaret Bakanlığı Rehberlik Teftiş Kuruluna sevk edildi haberini verdi.

Sürecin nasıl devam edeceğini sorduk, soruşturma bitinceye kadar proje askıya alınacak, sonuç raporuna göre devam edip edilmeyeceğine İhracat Genel Müdürlüğü'nün karar verebileceğini söyledi.

Bu sebeple, şu an Odamızın 21-UR-GE-016 projesi için çalışmaları durdurmuş bulunmaktayız."

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kasım Kabak yine ayrı bir WhatsApp grubundaki projeye katılım gösteren firma yetkililerine de şu açıklamayı yaptı. "21-Urge-016 Projesi katılımcısı değerli üyelerimiz, Ticaret Bakanlığı personeli Pınar Hanım tarafından, Odamıza telefon ile gelen bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Pınar Hanım, Urge projemizin CİMER e yapılan bir şikayet dilekçesi sebebiyle soruşturma yapılması için Ticaret Bakanlığı Rehberlik Teftiş Kuruluna sevk edildi haberini verdi. Sürecin nasıl devam edeceğini sorduk, soruşturma bitinceye kadar proje askıya alınacak, sonuç raporuna göre devam edip edilmeyeceğine İhracat Genel Müdürlüğü'nün karar verebileceğini söyledi.

Bu sebeple, şu an Odamızın 21-UR-GE-016 projesi için çalışmaları durdurmuş bulunmaktayız.

Not: Süresi bir yıldan az kalan Urge projesi için, şikayeti kimin veya ne sebeple yapıldığı konusunda bilgisi veya fikri olan üyemiz var ise, WhatsApp Urge grubundan veya özelden yazabilirsiniz. Konuşarak her sorunu halledebiliriz."

MÜFETTİŞ BEKLENİYOR

Projenin askıya alınmasının ardından CİMER'e yapılan bir şikayetle ortaya çıkan bu iddiaların görsellerle de desteklendiği, iddialar arasında yer alan tüm konuların fotoğraflarla da ortaya konulabileceği belirtiliyor. Bakanlığın askıya aldığı proje kapsamında bu iddialar için soruşturma başlatıldığı ve Demirci Ticaret Odasına bir denetleyici veya müfettişin beklendiği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor.