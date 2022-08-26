Eski TMSF yöneticisi Sedat Peker'i doğruladı: Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun verdiği 100 milyon doların üzerinde şüpheli kredi ile karşılaştık

Eski TMSF yöneticisi, Gelecek Partisi kurucusu Abdullah Güzeldülger, Candan Yıldız’a açıklamalarda bulundu.

Normalde çok büyük şirketlere verilen açık kredinin orta ölçekli bir şirkete verildiğini ifade eden Güzeldülger, “Burada FETÖ aparatında banka dışına bir sermaye çıkarıldığına dair bir şüphe vardı. BDDK’nın bununla ilgili ciddi bir çalışma ile hazırlanan raporu vardı. Sonradan bu el devreye girdi ve bu rapor sumen altı edildi.” dedi.

"ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU NASIL HALK BANKASI’NA GENEL MÜDÜR OLDU?"

"Patronlardunyası"nda yer alan habere göre, Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun kestiği şüpheli kredilerin ardından hiçbir bankada yöneticilik yapmaması gerekirken Halk Bankası genel müdürlüğüne getirildiğini belirten Güzeldülger, “BDDK başkanına bu sorunun sorulması gerekir diye düşünüyorum. Bu rapora rağmen, bankacılık kurallarının açık ihlaline rağmen Ali Fuat Taşkesenlioğlu nasıl Halk Bankası’na genel müdür oldu? Bu muamma.” diye konuştu.

Kulislerde, aileye yakın bir medya patronunun devreye girdiğini ve bu raporu sumen altı ederek kendisine Halk Bankası’na genel müdürlüğü yolunu açtığına dair iddiaların duyulduğunu söyleyen Güzeldülger, "Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun bu iddialara çıkıp cevap vermesi gerekiyor. Şimdiye kadar kendisi hakkındaki hiçbir iddia ile ilgili konuşup yalanlama yapmadı.” dedi.

"HALKA ARZ YAPACAK FİRMALAR AİLE ŞİRKETİNE YÖNLENDİRİLDİ"

Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun SPK başkanlığına kadar getirildiğini hatırlatan ve kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun bu dönemde şirketlere, halka arz danışmanlığı veren bir şirket yönettiğini söyleyen Güzeldülger, “Zehra hanımın ‘Maya’ isimli danışmanlık şirketinde halka arza danışmanlık yapıyor olması enteresan. Çünkü düşünün ben SPK başkanı oluyorum ve halka arz yapacak firmaları ailemden birine yönlendiriyorum ve o komisyon aldıktan sonra halka arza açıyorum. SPK’yı o zaman ben kendi ticari müesseseme dönüştürmüş oluyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Bunların açıklığa kavuşturulması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

"100 MİLYON DOLARLIK SANTRAL 84 MİLYON TL’YE SATILDI"

Güzeldülger, İzmir Aliağa’da bulunan 100 milyon dolarlık kredi ile alınan enerji santralinin, TMSF tarafından teminat mektubu ile 84 milyon TL’ye satıldığını belirterek, “TMSF bunu Aksa Sigorta’ya 84 milyon liraya 1 yıl bazlı teminat mektubu karşılığında verdi. Dolar bazlı bir emtiayı 84 milyon TL ve vadeli olarak onaylıyorsunuz. 1 yıl sonra dolar kuru aşırı yükseldi ve bu para neredeyse 14 milyon doların altına düştü. Aksa Grubu bu santrali çok ucuza aldı ve iyi bir fiyata da elinden çıkardı.” dedi.

SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ?

Sedat Peker geçtiğimiz günlerde SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun 180 milyon dolar nakit parası olduğunu iddia ederek, "Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun şu an 180 milyon dolar nakit parası var. Ayrıyeten bir tane 5 yıldızlı oteli var. ( Başkasının üzerinde ) Bu otelin inşaatı bitti ya da bitmek üzere." demişti.