Eski Trabzonsporlu önce üzüntüden sonra mutluluktan ağladı: Bir dakikada değişir her şey

Kaynak: Haber Merkezi
Eski Trabzonsporlu önce üzüntüden sonra mutluluktan ağladı: Bir dakikada değişir her şey

Eski Trabzonsporlu Hugo Rodallega, Independiente Medellin maçının 78. dakikasında sakatlanınca gözyaşlarına boğuldu. Oyundan çıkmaya hazırlanırken bir dakika sonra Kolombiya şampiyonluğunu getiren golü attı.

Bir dönem Akhisarspor ve Trabzonspor forması giyen Kolombiyalı Hugo Rodallega futbol hayatına ülkesinin takımı Santa Fe'de devam ediyor. 39 yaşındaki futbolcu, Santa Fe'nin şampiyonluk yaşadığı maçta hem üzüntüyü hem sevinci bir dakika arayla yaşadı. Independiente Medellin ile oynayan Santa Fe 1-0 geriye düştüğü maçta beraberliği sağladı. 78. dakikada Rodallega bacağından sakatlandı.

j.jpeg

Saha ortasında gözyaşyaşlarına boğulan oyuncu takımını eksik bırakmamak için karşılaşmaya devam etti. 79'da Edward Lopez'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan eski Trabzonsporlu güzel bir vuruşla takımına 2-1'lik galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golü attı. Top filelere gittikten sonra yerden kalkamayan Rodallega oyundan çıktı. Maçın bitimiyle Santa Fe dokuz yıl aradan sonra 10. şampiyonluğunu kazandı. Hafızalara kazınan ise Rodallega'nın önce üzüntüden sonra sevinçten ağlaması oldu.

Son Haberler
Kurultay kararı sonrası CHP'den ilk açıklama!
Kurultay kararı sonrası CHP'den ilk açıklama!
Çocuklarınızın tabağındaki sessiz tehlike ortaya çıktı
Çocuklarınızın tabağındaki sessiz tehlike ortaya çıktı
Galatasaray'ın yeni transferi eski kulübüne veda etti: 'Artık geride kaldı'
Galatasaray'ın yeni transferi eski kulübüne veda etti: 'Artık geride kaldı'
Zamanla yarışan yangın söndürme ekiplerine yol vermedi
Zamanla yarışan yangın söndürme ekiplerine yol vermedi
Gazi Üniversitesi'nden toplumsal bilinç: Deprem terimleri sözlüğü hazırladı
Gazi Üniversitesi'nden toplumsal bilinç: Deprem terimleri sözlüğü hazırladı