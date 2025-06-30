Eski Trabzonsporlu önce üzüntüden sonra mutluluktan ağladı: Bir dakikada değişir her şey

Bir dönem Akhisarspor ve Trabzonspor forması giyen Kolombiyalı Hugo Rodallega futbol hayatına ülkesinin takımı Santa Fe'de devam ediyor. 39 yaşındaki futbolcu, Santa Fe'nin şampiyonluk yaşadığı maçta hem üzüntüyü hem sevinci bir dakika arayla yaşadı. Independiente Medellin ile oynayan Santa Fe 1-0 geriye düştüğü maçta beraberliği sağladı. 78. dakikada Rodallega bacağından sakatlandı.

Saha ortasında gözyaşyaşlarına boğulan oyuncu takımını eksik bırakmamak için karşılaşmaya devam etti. 79'da Edward Lopez'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan eski Trabzonsporlu güzel bir vuruşla takımına 2-1'lik galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golü attı. Top filelere gittikten sonra yerden kalkamayan Rodallega oyundan çıktı. Maçın bitimiyle Santa Fe dokuz yıl aradan sonra 10. şampiyonluğunu kazandı. Hafızalara kazınan ise Rodallega'nın önce üzüntüden sonra sevinçten ağlaması oldu.