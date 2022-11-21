Bülent Arınç Saray'a büyük tehlikeyi haber verdi

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat bugün, “Başkentte… Manisa buluşması” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Donat, Demirci Belediyesi'nin katkılarıysa Ankara'da düzenlenen "Keşkek günü"nde AKP yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Arınç'la görüşmesinden notları bugünkü köşesinden paylaştı.

AKP kurucularından ve Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, "Toplum cinnet geçiriyor." dedi.

"KONUŞMAYA İHTİYACI VAR"

Donat yazısında "Siyaset... Seçim... Neler oluyor? Sorunlar... Üslup... Gerilim..." Bülent Arınç'ın penceresinden "neler görünüyor?" Başbakan Yardımcısı... Arınç, "1969'dan bu yana siyasetin içindeyim" diyerek söze başladı: - Siyasetteki üslup kat kat topluma yayılıyor... Böyle olmamalı... Kucaklayıcı, uzlaşmacı bir siyaset üslubuna ihtiyaç var. Belli ki Bülent Arınç'ın "dili şişmiş." Bu bir Anadolu deyimi... "Konuşmaya ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

İşte Donat’ın Arınç ile yaptığı söyleşiyle ilgili yazının bölümü:

Üslup... Önemli sorun

Konuşmalar yapıldı... Kurdele kesildi... Sonra... Bülent Arınç ile bir köşeye çekildik.

"Siyaset... Seçim... Neler oluyor? Sorunlar... Üslup... Gerilim..." Bülent Arınç'ın penceresinden "neler görünüyor?"

Başbakan Yardımcısı... Arınç, "1969'dan bu yana siyasetin içindeyim" diyerek söze başladı:

- Siyasetteki üslup kat kat topluma yayılıyor... Böyle olmamalı... Kucaklayıcı, uzlaşmacı bir siyaset üslubuna ihtiyaç var.

"Toplum cinnet geçiriyor"

Belli ki Bülent Arınç'ın "dili şişmiş."

Bu bir Anadolu deyimi... "Konuşmaya ihtiyacı var."

Günlerden Pazar... Zamanımız çok... Dinledik... Arınç dedi ki:

Ekonomi... Enflasyon... Halkın geçimi... Paramızın değeri... "Bunlar birer tespit."

Ama hepsinden daha acı olan bir gerçek var... "Toplum cinnet geçiriyor."

Şiddet... Nefret... Kadın cinayetleri... Karşılıklı oturup, tartışma yerine silahla birbirini vuranlar, hiç tanımadığı insanın başını kılıçla gövdesinden ayıranlar var.

Bülent Arınç... Kimseyi suçlamıyor... Fakat...

Herkesi... Şapkasını önüne koyup düşünmeye çağırıyor.

Nokta

Önümüzde seçim var... Arınç'tan... Siyasete ve seçime dair son sözler:

- 1969'tan bu yana belki 20 seçim geçirdim... Karşımızda olanları, en az kendimiz kadar saygın görecek bir anlayışın içinde olmalıyız.

Seferberlik

Bülent Arınç'tan bir çağrı... "Aklımızı başımıza almalıyız."

Dinliyoruz... İşte sözün gerisi:

Parayı bulursunuz... Enflasyonu düşürürsünüz... Orta kesimin ve yoksulların durumu düzeltilir... Ama ahlak, üslup ve edep olarak birbirimizi, kendi nefsimizden daha tercih edecek noktaya gelmemiz lazım.

Bunun için bir seferberliğe ihtiyaç var.

"Zor dostum zor"

Seferberlik... Söylemesi hoş ama... Öncülüğünü kim yapacak? Sorduk.

Bülent Arınç'ın yanıtı:

- Öncülük şüphesiz ülkeyi yöneten, yönetimi ve adaleti elinde bulunduran insanlara yakışır.

Bugün... Siyaset öylesine keskin, ortalık öylesine toz duman ki... "Tepeden" gelecek bir çağrının "Muhalefet cephesinde karşılık bulabilmesi" zor... Hem de çok zor.

Hani bir şarkı var ya... "Zor dostum zor."