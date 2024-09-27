Eski Türkiye Güzeli, Roma'da evlendi

Miss Turkey 2017 yarışmasında tacın Itır Esen'den geri alınmasından sonra birincilik elde eden Aslı Sümen, sırasıyla 'Baht Oyunu', 'Erkek Severse' ve 'Ruhun Duymaz' gibi dizilerde rol aldı.

Sümen, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı İngiliz sevgilisi Chris Bann ile dün İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturdu.

"ARTIK BİR KOCA"

Sümen, nikâhta çekilen fotoğraflarını kişisel sosyal medya hesabından "Artık bir koca" notuyla paylaştı.

Aslı Sümen'in gönderisine Cemre Baysel, Mine Tuğay ve Buçe Buse Kahraman gibi ünlü isimler güzel dileklerde bulundu.

PİKNİKTE TEKLİF ALMIŞTI

Geçen yıl sevgilisiyle yaptığı piknikte evlilik teklifi almıştı. Yüzüğü görünce şaşıran Sümen, gözyaşlarına boğularak Chris Bann'a "Evet" demişti.