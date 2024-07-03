Eski Ulaştırma Bakanı Kuzey Marmara Otoyolu’nun 1 milyon lira maaşlı CEO’su oldu

İktidara yakınlığı ile tanına şirketlere AKP’li isim ve bakanların transferi devam ediyor.

Eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’ın Kuzey Marmara Otoyol işletmesine CEO olduğu ileri sürüldü.

Turhan’ın şirketten aylık 1 milyon lira maaş aldığı da belirtildi. Şirketin patronluğunu ise Limak, Cengiz Kolin ve Kalyon yapıyor.

CEO’DAN BAKANLIĞA - BAKANLIKTAN CEO’LUĞA

Cahit Turhan 1997’de Karayolları İstanbul 17. Bölge Müdürlüğünde Otoyolu Bakım İşletme Başmühendisliği görevini üstlendi. Daha sonra ise Turhan, İstanbul 17. Bölge Müdür Yardımcısı görevlerine atandı.

2016 yılında ise Turhan Kuzey Marmara Otoyolu işletmesine CEO görevini üstlendi. Ancak 2018 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atandı.

2 yıl bakanlık yaptıktan sonra Cahit Turhan’ın görevi 2020’de bitti. Şimdi ise Turhan yeniden Kuzey Marmara Otoyol İşletmesinin CEO’luğuna döndü.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Mehmet Cahit Turhan 28 Mart 2020 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alınmış yerine de Adil Karaismailoğlu getirilmişti.