Eski Ülkü Ocakları Başkanı'ndan dikkat çeken 'Ümit Özdağ' paylaşımı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eski Ülkü Ocakları Başkanı'ndan dikkat çeken 'Ümit Özdağ' paylaşımı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Suat Başaran, Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına ilişkin çağrıda bulundu.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Suat Başaran, Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına ilişkin, “Türk milliyetçilerini parçalama arzusuyla Ümit Özdağ’ı gözaltına aldıran irade, Türk milliyetçilerinin birleşmesine hizmet edecek” çağrısında bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına bir tepki de Eski Ülkü Ocakları Başkanı Suat Başaran’dan geldi. Başaran, Türk milliyetçilerine seslenerek birleşme çağrısı yaptı. Başaran, “Türk milliyetçilerini parçalama arzusuyla Ümit Özdağ’ı gözaltına aldıran irade, Türk milliyetçilerinin birleşmesine hizmet edecek” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alınmıştı. Özdağ, bugün saat 13.00'da İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ'a, 19 Ocak'ta düzenlenen Zafer Partisi Antalya İl Başkanları İstişare toplantısındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Özdağ, Erdoğan ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16'yı aştı.

"Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir."

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