Eski Ülkü Ocakları İl Başkanından MHP'yi kızdıracak İmamoğlu hamlesi

Dündar, "Bozkurtlar mankurtlaştırılmak isteniyor" ifadelerini kullandı.

"MESELE SADECE İMAMOĞLU DEĞİL"

Dündar, kampanyaya destek verme gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Burada mesele ne CHP meselesidir ne de Ekrem İmamoğlu meselesidir. Mesele mülakatlarda hakkı yenmiş, umudunu yitirmiş gençliğimizdir, açlıktan hayatını kaybeden bebeklerdir. Sinan Ateş'in sokak ortasında katledilmesidir. Türk milliyetçilerinin bu adaletsizliklere dur diyeceğine inanıyorum."

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Açıklamasının sonunda kampanyaya destek vermekten gurur duyduğunu belirten Dündar, tüm vatandaşları imza vermeye davet etti. Dündar'ın bu açıklaması siyasi çevrelerde şaşkınlıkla karşılandı.