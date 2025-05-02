Eski vali kaçak kazı yaparken yakalandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eski vali kaçak kazı yaparken yakalandı!

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen eski vali H.B.'nin de aralarında bulunduğu 7 şahıs yakalandı.

Jandarma ekipleri savcılık koordinesinde Beydili Mahallesi Kalecik mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adrese yapılan baskında 1999-2003 yıllarında görev yaptığı öğrenilen eski vali H.B., ile emekli jandarma personeli A.A.’nın da aralarında olduğu 7 şüpheli yakalandı.

H.B. hakkındaki soruşturma usulü farklılığı nedeniyle kimlik tespitinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Şüphelilerden A.A., M.T., A.Ü. ve M.V. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, E.Y. ve H.E. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

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