Eski ve yeni AKP’liler birbirine girdi itiraflar peş peşe geldi: Enişteni yeğenini kadrolu işe soktum

Sandıklı Belediyesi’ni 10 yıl yöneten AKP’li Mustafa Çöl 31 Mart’ta partisinden aday gösterilmeyince Yeniden Refah Partisi’nden aday oldu. Çöl, AKP’nin adayı Adnan Öztaş’a karşı seçimi kaybetti.

Bir dönem omuz omuza aynı parti için mücadele eden Çöl ile Öztaş arasında makam ve borç kavgası çıktı.

Mustafa Çöl Sandıklı Belediye Başkanı iken, Öztaş da meclis üyesi idi. Öztaş Çöl’e rica ederek eniştesini belediyede kadrolu işe sokmuştu.

Bu kez rakip olunca Öztaş, Mustafa Çöl’ün 10 yıllık belediye karnesini ortaya döküp, bıraktığı borçları açıkladı.

“PATATES TARLASI İLE KARIŞTIRMA”

Çöl’den Öztaş’a ağır cevaplar geldi. “10 yıl başkanlık yaptım ne makam odasında 1 kuruşluk harcama yaptım ne makam arabasını değiştirdim” diyen Çöl, “Belediyeler kar gözetmeden yönetilecek makamlardır. Patates tarlası ile karıştırma. 6 Mayıs Hıdrelez şenlikleri için de esnaftan 600 lira zorla para toplamışsın. Hasan Arslan ( AKP Afyonkarahisar Milletvekili) istedi yeğeni kadrolu yaptım. Her şeyi açıklayacağım, daha yeni başlıyoruz. ” ifadelerini kullandı.

“200 KİŞİYİ İŞİNDEN ETTİN”

Seçim vaatlerinde Adnan Öztaş’ın “kimsenin ekmeği ile oynamayacağım” sözünü hatırlatan Mustafa Çöl, “Personellerimize Nisan maaşını 25 bin 500 (Asgari ücretin %50 fazlası ediyor) Söz verdin ama bu parayı ödemedin, sonra ki aylarda bu sözünü tutmanı bekliyoruz. Bizler Bayram ikramiyesi sözü verdik ve tuttuk devam etseydik Kurban bayramında da 5000 TL daha ödeyecektik. Ayrıca hiç personel çıkarmayacağım dedin 200 kişiyi işinden ettin. Bu arkadaşlar bu şehrin insanları. Belediyeler aynı zamanda halkına istihdam üretme yerleri umarım o kadar emek vererek açtığımız yerleri işletemeyerek kapatmazsın” diye konuştu.