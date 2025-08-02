Eski vekil AKP’nin gerçek niyetini açıkladı! Çok konuşulacak kulis

Gazeteci-yazar ve eski CHP milletvekili Mustafa Balbay, “Terörsüz Türkiye” Komisyonu ve CHP’nin katılım kararına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Komisyonun yapısını yetkisiz, süresiz ve yasal zeminden yoksun olarak niteleyen Balbay, sürecin kamuoyunda kontrollü bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla yürütüldüğünü öne sürdü.

Mustafa Balbay, CHP'nin “Terörsüz Türkiye” Komisyonuna katılımını sert bir dille eleştirdi. Komisyonun herhangi bir yetkisi olmadığını belirten Balbay, sürecin "devlet projesi" olarak başlatıldığını ancak toplumsal karşılık bulmasının zor olduğunu söyledi.

Balbay, Özgür Özel’in riskli kararları parti içinde dengeleri gözeterek alınsa da kamuoyunda ve tabanda ciddi tepkilere yol açtığını söyledi. DEM Parti ile kurulan temasların yargıya gerekçe olarak sunulmasını “kontrollü kaos” stratejisinin parçası olarak tanımlayan Balbay, İmamoğlu ve Yavaş’a yönelik hamlelerin muhalefeti zayıflatma planı olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu komisyon Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadarki günahlarının kefaretini ödemek için bulunmaz bir fırsat" çıkışına da sert tepki gösteren Balbay, komisyonun CHP’yi kimliksizleştirme aracı olarak kullanıldığını savundu. AKP’nin yeni anayasa hazırlıklarıyla ilgili olarak da pusuda bekleyen ayrı bir planı olduğunu ileri sürdü.

Balbay şöyle konuştu:

AKP bir anayasa komisyonu kurdu. Başkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevet Yılmaz, yardımcısı AKP'nin Meclis Başkanı Abdullah Güler, üyeleri, AKP'nin Meclis Grup Başkan vekilleri Emin Akbaşoğlu ve Özlem Zengin. Öteki üyeler AKP'nin Genel Başkan Yardımcıları Efgan Ala ve Mustafa Elitaş tamamen kendilerinden bir şey kurmuşlar yani Anayasa Komisyonu o bu şu anda hiç konuşulmuyor ama ben Anayasa Komisyonu’nun pusuda olduğunu düşünüyorum. Orada bir şey pişip o geride ve pusuda. Ama önde de bu komisyon olacak. Her şeye gebe bir durum.