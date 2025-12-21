Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile başlayan medyaya uyuşturucu operasyonları'nın yankıları devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Çanakkale Assos’taki villasının bekçisi Hasan D. 'uyuşturucu operasyonu' kapsamında gözaltına alındı. Saran’ın Çanakkale Assos’taki villasındaki aramada ele geçirilen alüminyum folyoya sarılı maddede THC (esrar) pozitif bulguya rastlandığı iddia edildi.

Gizli tanık ifadelerinde adı geçen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, dün şüpheli sıfatıyla uyuşturucu soruşturması için ifadeye çağrılmıştı. İtalya'dan özel uçakla gece dönen Saran, sabah ifade vermeye Çağlayan'a gitti. İfadesinin ardından kan ve saç örneği veren Saran televizyonlara yaptığı ilk açıklamasında bir suç işlemediğini söyledi. Açıklaması sırasında gözleri dolan Saran, duygusal bir yapıya sahip olduğunu ifade etmişti.

'GÖZLERİNDE VE SESİNDE BİR TEDİRGİNLİK GÖRDÜM'

TGRT Haber'in 'Taksim Meydanı' programına katılan gazeteci Barış Yarkadaş, Fenerbahçe Başkanı'nın görevini bırakması gerektiğini söyledi. Saran'ın rahat görünmediğini dile getiren Yarkadaş, Saran'ın konuyla ilgili açıklama yaptığı sırada sesinde ve gözlerinde tedirginlik gördüğünü belirtti.

Saran ile ilgili "Madde kullanıp kullanmadığı Adli Tıp'tan gelecek raporla ortaya çıkacak" diyen Yarkadaş "Sadettin Saran'ın yaptığı konuşmada hem sesinde hem gözlerinde bir tedirginlik gördüm. Saran'ın çok rahat olduğu kanaatinde değilim. Bir madde kullandı mı, kullanmadı mı bilmiyorum. Adli Tıp'tan gelecek raporla ortaya çıkacak.

Muhabirlerin verdiği bilgiler hem de ifadeler ortada bir sıkıntının olduğunu gösteriyor. Sadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanlığından bence affını istemesi lazım. Bu kadar çok iddianın altında en azından acilen bir Olağanüstü Kongre'ye götürüp başkanlığı bırakması gerekiyor."

'BİR YANDA 10 MİLYON TARAFTAR BİR YANDA TEK BAŞINA BİR SAVCI'

Yarkadaş'ın "Kendinizi savcının yerine koyun. Karşında Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı var. Bir yanda 10 milyon taraftar, bir yanda tek başına bir savcı. Nasıl objektif, sağlıklı karar verecek?" değerlendirmesi de dikkat çekti.