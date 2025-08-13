Eski vekilden çöküş kehaneti: CHP paramparça olacak!

Eski AKP milletvekili Emin Şirin, CHP’nin Meclis’te kurulan terör komisyonuna katılımını eleştirerek, erken seçim çağrısının tek çıkış yolu olduğunu söyledi. Şirin, “CHP’nin artık başka bir gündemi olmamalı. Sandığı milletin önüne getirmek için çalışmalı” dedi. Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçiş sürecine de değinen Şirin, “Bu kişi hakkında yolsuzluk iddiaları varken, Erdoğan’ın ona rozet takması Cumhuriyet tarihinin en büyük yönetim felaketlerinden biri olur” ifadelerini kullandı.

CHP’nin erken seçim talebini güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Şirin, “Komisyona katılmak yerine, ‘Bu Meclis halktan yetki almadı’ diyerek boykot etmeli ve sandığı zorlamalıydılar” dedi. Şirin, aksi takdirde CHP’nin parçalanacağını ve Türkiye’de demokrasinin daha da zayıflayacağını ifade ederek şöyle konuştu:

CHP'nin düşünmesi gereken bir tek konu var. Bu konu bir an evvel sandığı milletin önüne getirtmek için çalışmak. Yoksa AK Parti, saray CHP'yi bir kısmı belki doğru olabilecek, bir kısmı iftiralarla beslenmiş bir şekilde paramparça etmekle meşgul. Bu arada başka parti başkanlarını da hapse attılar. Başkalarını da tehdit ettiklerini duyuyoruz. CHP'nin erken seçim sandığını milletin önüne getirmekten başka hiçbir çıkar yolu yok. Altını çizerek söylüyorum. Başka hiçbir işleri yok. Şimdi önümüzdeki 10-15 gün Aydın'dan meşgul olacaklar. Ondan sonra o arada komisyon toplantılarını konuşacağız. İşte biz toplantılarda bunların çıkmasını istiyoruz diyecekler. Yerel seçimlerden geçen aşağı yukarı 2 sene içinde anlatamadık. Erken genel seçim olup Türkiye liyakatlı ve ahlaklı bir yönetime kavuşmadığı müddetçe Türkiye'de hiçbir şey düzelmez. CHP'nin külahı önüne koyup düşürmesi gereken tek konu Türkiye'nin önüne genel seçim sandığını getirmek. Örnek vererek anlatacağım, şimdi bir komisyon kuruldu. Terörü bitirme komisyonu, terörün bitirilmesi için çalışılması iyi bir şey. Bu konuya kimse itiraz etmez. Ama bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi, bundan 2 sene evvel 2 buçuk seneye yaklaşıyoruz şimdi kurulurken bu konuda yetki almadı. Bilakis tersine konuşmalarla e millet gitti oy verdi. O zaman CHP'yi DEM Partisi ile ilişkisi olduğu için terörist ilan ettiler. Diğer partilerin içinde CHP birçok partiyi Meclis’e soktu. O partilerden Meclis’e girenler bambaşka yerlere savruldular. Böyle bir durumda bugünkü Meclis hukuken hakkı olmasına rağmen yasa ve anayasa değişiklikleri yapmaya siyaseten bu konuda halktan yetki almadı. Şimdi Özgür Özel Allah selamet versin. Bir taraftan Kasım başında seçim istiyor. 80 gün sonra seçim istiyor. Ama 80 gün sonra seçim isterken aynı zamanda da komisyona geliyor. Bu komisyon iktidarın çok önem verdiği hayati bir komisyon. Demesi gerekirdi ki, getirin şu sandığı 80 günde kampanyamızı yapalım. Herkes bu konularda ne düşündüğünü halktan paylaşsın, seçmenle paylaşsın. Sandıktan çıkan yeni Meclis’te de hemen Aralık başında kuralım komisyonu. Her şeyi tartışalım yeni Meclis ile tartışalım. Bu bir baskıdır. Bu bir taleptir.

CHP PARAMPARÇA OLACAK

Özlem Çerçioğlu meselesi neredeyse aylardır konuşuluyormuş. Şimdi böyle bir durumda siz bu işi oluruna bırakıp Meclis’teki faaliyetler sanki normal yürüyormuş gibi yürümesini bekleyip sadece Sayın Devlet Bahçeli'nin bu işler çabuk olsun işte kovuşturmalar, iddianameler ortaya çıksın demelerinden medet umacağınıza sandık gelmediği müddetçe bu komisyon çalışmalarına da girmezsiniz. Meclis’e de sineyi millete dönmezsiniz ama boykot edersiniz. Bunu zorlarsınız. Bunu yapmadığınız müddetçe bu böyle daha iki sene devam eder ve bu partiyi parçalarlar. Bunun da çaresi bir an evvel sandığın gelmesi. Aksi takdirde CHP paramparça olacak. Buradaki mesele Türkiye'deki demokrasi paramparça oluyor. Türkiye'deki demokrasinin hukuk devleti ve demokrasinin tekrar gelebilmesinin tek çaresi, bunu yerel seçimlerin bittiği akşamdan beri 1 Nisan gününden beri söylüyorum. Erken seçim sandığını milletin önüne getirmek.