Hakem Collina'nın dünyaca ünlü yıldıza kafa tuttuğu video yeniden gündem oldu

Pierluigi Collina, ünlü kel kafası ve parıldayan gözleriyle tanınan, İtalyan hakem, 45 yaşındaki hakemlikten şok istifasını verdikten 16 yıl sonra futbolun en saygın isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

28 yıllık ışıltılı bir hakemlik kariyerinde Şampiyonlar Ligi , Dünya Kupası ve UEFA Kupası finallerinin sorumluluğunu üstlendi, ancak birçokları için Collina'nın ona bu kadar saygın bir statü kazandıran gerçek kişiliğinden daha büyük olmasıydı.

İŞTE TARİHE GEÇEN O AN

2000 Avrupa Şampiyonası'nda ikonik hakem, Hollandalı orta saha oyuncusu Edgar Davids ile yaşadığı bir çatışmanın ardından geri adım atmayı reddettikten sonra defans oyuncusuna meydan okudu.

Collina sarı kart verdikten sonra yerini korudu ve bu efsanevi klip doğdu.