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Hakem Collina'nın dünyaca ünlü yıldıza kafa tuttuğu video yeniden gündem oldu

Birçok kişi tarafından dünyanın en ünlü hakem olarak kabul edilen Collina'nın 22 yıl önceki videosu yeniden sosyal medyanın gündeminde.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:06
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:55
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Eski West Ham ve Çek Cumhuriyeti oyuncusu Tomas Repka ile kafa kafa giren Collina'nın videosu paylaşım rekoru kırıyor

Hakem Collina'nın dünyaca ünlü yıldıza kafa tuttuğu video yeniden gündem oldu
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Pierluigi Collina, ünlü kel kafası ve parıldayan gözleriyle tanınan, İtalyan hakem, 45 yaşındaki hakemlikten şok istifasını verdikten 16 yıl sonra futbolun en saygın isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

28 yıllık ışıltılı bir hakemlik kariyerinde Şampiyonlar Ligi , Dünya Kupası ve UEFA Kupası finallerinin sorumluluğunu üstlendi, ancak birçokları için Collina'nın ona bu kadar saygın bir statü kazandıran gerçek kişiliğinden daha büyük olmasıydı.

İŞTE TARİHE GEÇEN O AN

2000 Avrupa Şampiyonası'nda ikonik hakem, Hollandalı orta saha oyuncusu Edgar Davids ile yaşadığı bir çatışmanın ardından geri adım atmayı reddettikten sonra defans oyuncusuna meydan okudu.

Collina sarı kart verdikten sonra yerini korudu ve bu efsanevi klip doğdu.

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