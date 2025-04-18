Eski yargıtay hakimi FETÖ operasyonunda yakalandı

Kaynak: DHA
Eski yargıtay hakimi FETÖ operasyonunda yakalandı

Muğla'da FETÖ/PDY'ye üye olmaktan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan eski Yargıtay hakimi Bilal Köseoğlu, düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Muğla'da, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan eski Yargıtay hakimi Bilal Köseoğlu, Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Köseoğlu'nun Menteşe'de bulunduğu bilgisini alarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Kötekli Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonla Köseoğlu gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Köseoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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