Eski yargıtay hakimi FETÖ operasyonunda yakalandı

Muğla'da, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan eski Yargıtay hakimi Bilal Köseoğlu, Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Köseoğlu'nun Menteşe'de bulunduğu bilgisini alarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Kötekli Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonla Köseoğlu gözaltına alındı.
TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Köseoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.