Eski YARSAV Başkanı Eminağaoğlu’ndan Saray’ı kızdıracak kurultay yorumu!

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Halk TV’de katıldığı programda CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Eminağaoğlu, kurultayın hukuki zemininin sağlam olduğunu belirterek, “Delegeler değişmedi, aynı isimler yeterli imzayı toplayarak seçimli kurultaya gidiyor” dedi.

Eminağaoğlu, CHP’nin halk nezdinde güç kazandıkça iktidar çevrelerinde rahatsızlık oluştuğunu öne sürdü. “CHP’nin iktidara yürüyüşü engellenmek isteniyor. Bu saldırılar sadece CHP’ye değil, Türkiye’nin cumhuriyetine ve geleceğine yöneliktir” ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! Süleyman Soylu'ya ateş püskürdü

İKTİDARIN HALKA SUNACAK BİR PROGRAMI KALMADI

Kurultayın iptali için yapılan başvuruların hukuki değil, siyasi amaç taşıdığını belirten Eminağaoğlu, “Yargı organlarını meşgul etmek için yapılan bu tür girişimler, hakkın kötüye kullanılmasıdır. Hukuk bunu korumaz” dedi. Ayrıca, iktidarın halka sunacak bir projesi kalmadığını, ekonomik ve dış politikadaki sorunların derinleştiğini belirtti.

Eminağaoğlu, CHP etrafında halkın birleşme iradesinin her geçen gün arttığını ve bu birlikteliğin iktidar karşısında daha güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti.

Bölgeyi en iyi bilen gazeteciden şok iddia: İsrail gözünü Mekke ve Medine’ye dikti!