Eski YARSAV Başkanı Eminağaoğlu’ndan Saray’ı kızdıracak kurultay yorumu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eski YARSAV Başkanı Eminağaoğlu’ndan Saray’ı kızdıracak kurultay yorumu!

CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı öncesinde Eski YARSAV Başkanı ve hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, Halk TV’de Remziye Demirkol’un konuğu olarak kurultay sürecine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Eminağaoğlu, kurultayın hukuki meşruiyetini savunurken, CHP’ye yönelik girişimlerin Türkiye’nin demokratik geleceğine zarar verdiğini ifade etti.

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Halk TV’de katıldığı programda CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Eminağaoğlu, kurultayın hukuki zemininin sağlam olduğunu belirterek, “Delegeler değişmedi, aynı isimler yeterli imzayı toplayarak seçimli kurultaya gidiyor” dedi.

Eminağaoğlu, CHP’nin halk nezdinde güç kazandıkça iktidar çevrelerinde rahatsızlık oluştuğunu öne sürdü. “CHP’nin iktidara yürüyüşü engellenmek isteniyor. Bu saldırılar sadece CHP’ye değil, Türkiye’nin cumhuriyetine ve geleceğine yöneliktir” ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! Süleyman Soylu'ya ateş püskürdüAhmet Davutoğlu canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! Süleyman Soylu'ya ateş püskürdü

eminagaoglu2.jpeg

İKTİDARIN HALKA SUNACAK BİR PROGRAMI KALMADI

Kurultayın iptali için yapılan başvuruların hukuki değil, siyasi amaç taşıdığını belirten Eminağaoğlu, “Yargı organlarını meşgul etmek için yapılan bu tür girişimler, hakkın kötüye kullanılmasıdır. Hukuk bunu korumaz” dedi. Ayrıca, iktidarın halka sunacak bir projesi kalmadığını, ekonomik ve dış politikadaki sorunların derinleştiğini belirtti.

Eminağaoğlu, CHP etrafında halkın birleşme iradesinin her geçen gün arttığını ve bu birlikteliğin iktidar karşısında daha güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti.

Bölgeyi en iyi bilen gazeteciden şok iddia: İsrail gözünü Mekke ve Medine’ye dikti!Bölgeyi en iyi bilen gazeteciden şok iddia: İsrail gözünü Mekke ve Medine’ye dikti!

Son Haberler
Bölgeyi en iyi bilen gazeteciden şok iddia: İsrail gözünü Mekke ve Medine’ye dikti!
Bölgeyi en iyi bilen gazeteciden şok iddia: İsrail gözünü Mekke ve Medine’ye dikti!
İYİ Parti lideri canlı yayında… Dervişoğlu’ndan önemli açıklamalar!
İYİ Parti lideri canlı yayında… Dervişoğlu’ndan önemli açıklamalar!
Beşiktaş Göztepe ile deplasmanda karşılaşıyor
Beşiktaş Göztepe ile deplasmanda karşılaşıyor
Lider Çorum’a İstanbul’da darbe! İlk yenilgisini aldı
Lider Çorum’a İstanbul’da darbe! İlk yenilgisini aldı
Banka devinde üst düzey değişiklik!
Banka devinde üst düzey değişiklik!