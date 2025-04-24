Eski Yeniden Refah Partili başkan ayrıldığı eşi tarafından öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: AA
Eski Yeniden Refah Partili başkan ayrıldığı eşi tarafından öldürüldü

Samsun'da Yeniden Refah Partisi Alaçam İlçe Başkanlığı'nda önceki dönem Kadın Kolları Başkanlığı görevi yapan Pınar Altınel, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü. Kadının bir hafta önce uzaklaştırma kararı çıkarttırdığı saldırgan, cinayetin ardından intihar etti.

Samsun’un Alaçam ilçesinde 40 yaşındaki Cengiz Altınel isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu Pınar Altınel (32) ile görüşmek için, kadının çalıştığı Etyemez mevkiindeki bir akaryakıt istasyonundaki kafeye gitti. Orada Altınel, yanındaki tabancayla Pınar Altınel'e ateş ettikten sonra kendini vurdu.

Olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının ve saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İkisinin cansız bedenleri, jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR HAFTA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Boşanma aşamasında olan çiftin ayrı yaşadığı, Cengiz Altınel'in Alaçam İlçe Halk Kütüphanesi'nde memur olarak görev yaptığı belirtildi. Olayın yaşandığı sırada Alaçam Cumhuriyet İlkokulu özel eğitim sınıfından yaklaşık 25 öğrencinin kahvaltı programı için kafede olduğu ve herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.

Yeniden Refah Partisi Alaçam İlçe Başkanlığı'nda önceki dönem Kadın Kolları Başkanlığı görevi yapan Pınar Altınel'in yaklaşık bir hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı.

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