Eskiden asker uğurlamalarında kullanıyordu! Köylüyü sahura uyandırıyorlar

Düzenleme: Kaynak: İHA

1965 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinden Van'ın Özalp ilçesine göç eden Karadenizlilerin yaşadığı mahallede borazanla sahura kalkılıyor.

Emek Mahallesi'nde yaşayan Osman Ulusal, 1965 yılından bu yana dedelerinden miras kalan borazan ile sahura kalkma geleneğini sürdürdüklerini belirterek, "Eskiden askere gidecek gençler bu işi yapardı. 4 kişi yapardı. Bu yıl nüfus azaldığından 2 kişi yapıyoruz. Bu gelenek 60 yıldır devam ediyor" dedi.

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Mahalle sakinlerinden Nihat Özbay ise 1965 yılında göç eden büyüklerinin ilk geldikleri yıllarda "sahura nasıl kalkalım" diye düşünürken borazan yöntemini kullandıklarını belirterek, "O yıllarda teknoloji olmadığı için böyle bir çare buldular ve 60 yıldır bu gelenek devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Mahalle gençlerinden Mustafa Kanık ise, "60 yıllık geleneği biz gençler halen sürdürüyoruz" diye konuştu.

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