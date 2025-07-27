Eskiden fakirdik ama mutlu ve umutluyduk

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Mahfi Eğilmez, “Eski Türkiye’de kimse bugün gibi yiyeceğinden kısmazdı, çünkü maaşı yeterdi. Milletvekilleri bizlerle aynı binalarda oturur, çocukları aynı okullara giderdi. Torpili kimse bilmezdi” dedi



MEYVE KİLOYLA ALINIRDI

Eski Hazine Müsteşarı iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi karşılaştırdı. Eğilmez, "Eskiden darbeler vardı, ambargolar nedeniyle yaşanan yokluklar vardı, enflasyon vardı, silahlı sağ – sol kavgaları vardı, fakirlik vardı, altyapı eksikleri vardı. Ama eski Türkiye’nin en kötü zamanlarında bile gelecek umudumuz çok daha güçlüydü" yorumunu yaptı.

Eğilmez, “Eskiden karpuz böyle dilimlenmiş olarak veya elma taneyle satılmazdı, en düşük gelirlimiz bile karpuzu bütün ve elmayı kiloyla alacak kadar gelire sahiptik” dedi.

GELİR DAĞILIMI ADALETLİYDİ

Mahfi Eğilmez, “Herkes iyi kötü et yapabilecek, bilemedin kıyma alıp köfte yoğurabilecek durumdaydı. Gelirler mi yüksekti yoksa üretim mi daha çoktu, satın alma gücü mü yerindeydi hatırlamıyorum ama kimse yiyeceğinden içeceğinden bugünkü gibi kısmazdı. Kimse bahçede barbekü falan yapmazdı. Ayıp sayılırdı, görgüsüzlük sayılırdı böyle şeyler. Gelir dağılımı böyle farklı değildi. Zenginlerle orta halliler, hatta fakirler aynı yerlerden alış veriş yapar, aynı pazara giderdi” diyerek eski Türkiye’de gelir dağılımının adaletli olduğunu belirtti.

ÇAKARLI ARAÇLAR YOKTU

Eskiden ülkenin bugünden daha iyi olduğunu belirten ekonomist Mahfi Eğilmez şunları söyledi: Milletvekilleri bizlerle aynı binalarda oturup, çocukları aynı okullara gittiği için halkın dertlerini bilirler ve bu dertleri Meclis'te dile getirirlerdi. Kimsenin geçiş üstünlüğü, çakarlı araçları yoktu. Kimse torpil aramak, ayrıcalık yaratmak için uğraşmazdı, öyle şeyler bilinmezdi. Sınavlarda haksızlık yapıldığına ilişkin bir iddia ortaya atılması bir yana böyle bir şey düşünülemezdi bile. Herkes hakkıyla girer, hakkıyla çıkardı.