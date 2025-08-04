Eskihisar Kalesi’nde kültür şöleni: 10 gün sürecek!

Eskihisar Kalesi’nin tarihi atmosferinde gerçekleşen etkinlik serisi; film gösterimlerinden konserlere, sahne performanslarından çeşitli kültürel buluşmalara kadar birçok farklı organizasyona ev sahipliği yaptı. Her akşam farklı bir etkinlikle misafirlerini ağırlayan program, her yaştan insanın ilgisini çekti. Gebze Belediyesi’nin yakın zamanda yaptığı çevre düzenlemeleriyle yenilenen Eskihisar Kalesi, bu etkinliklerle adeta kültürel bir çekim merkezi haline geldi. Peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle hem ziyaretçilerin rahatlığı artırıldı hem de kalenin tarihi dokusu vurgulandı.

Ücretsiz ve halka açık olan etkinlikler süresince Gebzeliler, tarihi bir mekânda vakit geçirme ve kültür-sanatla buluşma imkânı buldu.