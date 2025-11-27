YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Eskil Kaymakamı Taha Soydaş, ilçede önemli bir anlam taşıyan ziyaretlerde bulundu. Kaymakam Soydaş, ilgili kurum amirleri ile birlikte Bozcamahmut Yaylası’nda önemli temaslarda bulunarak, hem şehit ailelerini hem de gazileri yalnız bırakmadı.

Ziyaret kapsamında, Şehidimiz Recep Bozdağ’ın ailesi evlerinde ziyaret edildi. Kaymakam Soydaş, şehidimizin aziz hatırasını yad ederek, aileye başsağlığı diledi ve şehidimize Allah’tan rahmet temennisinde bulundu. Ailenin yaşadığı acıyı paylaşarak, her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.

Ayrıca, Kıbrıs Gazimiz Zeki Kelik de ziyaret edilerek, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür dileğinde bulunuldu. Gazimizin kahramanlık hikâyeleri dinlenerek, hizmetleri ve fedakârlıkları için teşekkür edildi. Kaymakam Soydaş, yaptığı açıklamada, “Vatanımızın güvenliği ve milletimizin huzuru için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı ziyaret, ilçedeki devlet-vatandaş ilişkilerinin sıcak ve samimi bir örneği olarak öne çıktı. Kaymakam Soydaş’ın şehit ve gazi ziyaretleri, toplumda büyük takdir topladı ve ilçede birlik, beraberlik ve milli değerlere sahip çıkma bilincini pekiştirdi.