Eskil, tuz odaları ile şifa merkezi olmayı hedefliyor!

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

SARAÇOĞLU: “TUZ, ALLAH’IN BİR LÜTFU; ŞİFA KAYNAĞI OLARAK KULLANILMALI”

Valilik ve Eskil Belediyesi iş birliğiyle sağlık turizmine yönelik projelerin değerlendirildiği ziyarette, özellikle tuz odaları ve tuz terapisi çalışmaları ön plana çıktı. Saraçoğlu, tuzun doğal bir şifa kaynağı olduğunu belirterek, Tuz Gölü’nün bu alanda Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olabileceğini ifade etti.

TUZ TERAPİSİ İLE SOLUNUM YOLLARINA DOĞAL DESTEK

Tuz odalarında yapılan incelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Saraçoğlu, tuz terapilerinin günümüzde astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıkları için destekleyici tedavi yöntemi olarak kullanıldığını belirtti.

Saraçoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Tuz mağaraları ve tuz odalarında yapılan terapiler, kişilerin solunum yollarını açıcı, cilt sağlığını destekleyici ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkiler gösteriyor. Tuz Gölü, bu açıdan doğal bir şifa merkezi olma potansiyeline sahip.”

Ayrıca tuzun uçucu organik bileşikler sayesinde havaya karışarak solunum yoluyla vücuda alındığını aktaran Saraçoğlu, “Tuz Gölü Allah’ın bir lütfu, bu nimeti insanlığın hizmetine sunmalıyız” dedi.

VALİ KUMBUZOĞLU: “TUZ GÖLÜ SAĞLIK TURİZMİNE DE HİZMET VERECEK”

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ise bölgenin sadece doğal güzellikleriyle değil, sağlık turizmi açısından da değerlendirileceğini belirterek şunları söyledi:

“Bölgeyi sağlık turizmi açısından geliştirmek istiyoruz. Bu noktada Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu’nun bilimsel katkı ve önerileri bizim için çok kıymetli. Tuz odaları, hem vatandaşlarımız hem de bölgeye gelecek misafirler için bir şifa kapısı olacaktır.”

ESKİL’DE TUZ ODALARI İLK DENEMEYİ BAŞARILI GEÇTİ

İncelemelerde Eskil Kaymakamı Harun Uzar, Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak ve İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç de hazır bulundu. Eskil Belediyesi tarafından örnek olarak oluşturulan tuz odasında bir süre kalan Prof. Saraçoğlu, tuzun ciltte ve solunum yollarında hemen fark edilen yumuşatıcı ve tedavi edici etkisinin önemine değindi.

Saraçoğlu, “Biyolojik uyumluluk sağlanarak burada uygulanacak 1 hafta ile 10 günlük terapi uygulamaları sayesinde hem vatandaşlarımız fayda görecek hem de sağlık turizmi gelişecek” dedi.

TUZ GÖLÜ SAĞLIK TURİZMİ MERKEZİ OLABİLİR

Uzmanlara göre Tuz Gölü’nün doğal yapısı, tuz terapilerinin yapılması için eşsiz bir avantaj sunuyor. Bölgedeki tuz odalarının geliştirilmesiyle birlikte Eskil ve çevresinin, Türkiye’nin önde gelen sağlık turizmi merkezlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.