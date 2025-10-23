YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Sokarıklı Yaylası’nda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Azmi Çıracı (35) yönetimindeki 68 EET … plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Hasan. S idaresindeki 68 AB … plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Azmi Çıracı (35), yolcu Salih Çıracı (33) ve Tamer Çıracı (23) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, kaza bölgesine şerit çekilerek olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından inceleme yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.