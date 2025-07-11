Eskil’e 3 yeni doktor müjdesi! Sağlıkta güçlü takviye

AKSARAY / METİN KURT

AK Parti Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, Eskil Devlet Hastanesi’ne atanan yeni hekimleri kamuoyuna duyurdu. Başkan Zavlak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; sağlık alanında ilçeye yapılan katkılara dikkat çekerek şu isimlerin göreve başladığını belirtti:

Uzm. Dr. Beyza Hilal Kından – İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı

Uzm. Dr. Esra Erdoğan Erol – Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Metehan Demiryürek – Acil Servis Pratisyen Hekimi

Yeni atamalarla birlikte Eskil’in sağlık altyapısında önemli bir güçlenme yaşandığını ifade eden Zavlak, doktorların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, sağlık alanındaki hizmet kalitesinin artacağını vurguladı.

Zavlak açıklamasında şunları söyledi:

“Eskil’imizin sağlık altyapısını güçlendirmek, doktor sayımızı artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek adına yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarını görmek bizleri mutlu ediyor. Göreve başlayan kıymetli hekimlerimize başarılar diliyor, ilçemize sunacakları katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese ilçem adına teşekkür ediyor, Eskil için durmadan çalışmaya devam ediyoruz.”

Yeni doktorların hizmete başlaması, özellikle iç hastalıkları ve cerrahi branşlarında yaşanan eksikliklerin giderilmesi açısından büyük önem taşıyor. İlçe halkı, sağlık hizmetlerindeki bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.