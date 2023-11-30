ESKİŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 / 00:01

İLAN

ESKİŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/323 Esas KARAR NO : 2022/591

Davacı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yargılamasının sonunda; 1-)Davanın Kısmen 05/05/2022 Tarihli Rapor Doğrultusunda Kabulüne,Davaya konu Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 17011 ada, 2 parselde bulunan davalılar ve murisleri adına kayıtlı taşınmazın mülkiyet kamulaştırma bedelinin 714.672,72 TL olarak TESPİTİ İLE, bu yerin DAVALILAR VE MURİSLERİ ADINA KAYITLI TAPUSUNUN İPTALİ İLE YOL OLARAK TERKİNİNE VEDAVACI ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADINA TAPUYA TESCİLİNE,

2-)Mahkemece, kamulaştırma bedelinin 714.672,72-TL olarak belirlenmesine, bu bedele 18/12/2020 tarihinden karar tarihine kadar geçen süre için yasal faiz uygulanmasına, bu bedelin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin derhal davalılara 05/05/2022 tarihli bilirkişi raporundaki hisseleri oranında ödenmesine, davalılardan Süleyman Soyat'ın öldüğü anlaşılmakla bu kişinin hissesi olan 22.614,25 TL 'nin davalı kardeşi ve hak sahibi olan Seymen Soyat'a ödenmesine,

3-)05/05/2022 Tarihli Raporda İsmi Bulunmayan

Ahmet Özdemir -41887208356, Ahmet Özdemir -41902207814,Ahmet Özgün -42052202872, Ahmet Özgün -42088201634,Ahmet Ali Özdemir -41905207750,Ali Örünpay -55306086722,Ayfer Erdoğan -40495254700, Bayram Özdemir -41953206156, Bektaş Özdemir -41968205656, Cuma Örünpay -42751179512,Daimi Özdemir -41929206968,Demet Yılmaz -46996038016,Derya Soyat -40468255666,Döndü Erayık -43387158346,Döndü Özölke -40945239714,Döne Kömürcü -40471255592, Duran Erayık -43360159292,Duran Özkaya -40534253466, Durmuş Örünpay -42742179804,Durmuş ÖzgüN -42034203446,Duygu Güryalım -41884208410,Ebru Özdemir -23875805952,Elif ErsoY -44854109410,Elif Örünpay -42745179740,Elif Özgün -42100201246,Emel Gör -47977005324,Erol Özdemir -53218155628 , Fatma Aydın -40474255438,Fatma Bingöl -30673581216, Fatma Özat -46798044642,Fatoş Şahin -42421136272,Güldane Özkaya -39394291404,Güldeste Özgün -42064202426,Gülfer Örünpay -17389879776,Gülhan Örünpay -42715180738,Güllü Gör -48058002614,Güllüzar Günaydın -26512718080,Gülnazik Özdemir -52207189330 ,Hanım Fırat -44566119028,Hanife Erpay -42943173182,Hasan Özdemir -41890208282,Hatice Örünpay -42733180154,Haydar Gör -48106001088,Haydar Özyer -44557119310,Hülya Özkaya -40453256166,Hüseyin Özyer -44563119182,Hüsniye Özkaya -40483255146,İrfan Özdemir -41947206384,İsmail Gör -48091001520, İsmail Özdemir -41986205072, İsmet Örünpay -42739179978,Kemal Özkaya -40507254322,Kenan Özkaya -40504254486,Kibar Yıldız -45385101782,Leyla Özat -46777045370,Metin Özgün -42085201798,Muharrem Gör -48073002194,Musa Akat -47557019390,Muzaffer Gör -48085001758,Müjde Girgin -32188541518,Müzeyyen Özdemir -41944206448,Naciye Özdemir -41914207468,Nuran Edemen -41428223602,Nuran Göl -42712180892,Nurdan Baydogan -43615150746,Seval Sab -42037203382,Sevgi Kılıç -26836710036, Sevim Umul -13754136932,Sultan Çelik -30394584466, Sultan Örünpay -42727180382,Sultan Özdemir -42700181238,Sultan Özdemir,Sultan Özdemir -41932206894,Süleyman Özgün -42082201852,Şenel Eran -29740558640,Şükran Sır -51355217728,Tülay Gökdoğan -36871375572,Türkan Karataş -30382591438,Yaren Örünpay -55309086668,Yasin Gör -48025003798,Yaşar Gör -48052002832,Yaşar Örünpay -42730180218,Zeynep Gör -48004004426,Zeynep Özdemir -41911207522,Zeynep Özkan -29011637166,Zeynep Yunak -39928599150 Kişiler Açısından Davanın Reddine,

4-)Olması halinde tapu kaydındaki takyidatların ödeme sırasında bedele yansıtılmasına,

5-)İcra İflas Kanunu'nun 28. Maddesine göre Tapu Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına,

6-)Alınması gerekli harç 80,70-TL olup, peşin olarak alınan 59,30-‬TL harcın mahsubu ile bakiye 21,4‬0‬TL'nin davacıdan alınarak hazineye irat kaydna,

7-) Hukuk Genel Kurulunun 14/05/2019 tarihli kararı dikkate alınarak davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

8-) Davanın niteliği gereği yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

10-) Gider avansından bakiye kalan kısmın karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine, karar verildiği,

Davacı vekili tarafından 16/11/2023 tarihinde istinaf başvurusunda bulunulduğu,

Davalılardan Battal ÖZÖLKE (İsmail oğlu, 15/09/1966) ve Derya KURT ( İsmail kızı, 07/07/1981 doğumlu)'a tebligat yapılamadığından ve davalılara ulaşılamadığından T.K'nun 28. Maddesi gereğince gerekçeli kararın istinaf dilekçesinin bu şahıslara tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.