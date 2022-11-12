﻿Eskişehir Alpubel işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Alpubel, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacak.

İlan için son başvuru tarihi 14 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

25 yaşından büyük olmak

Alpu ilçesinde ikamet ediyor olmak

Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus kayıt örneği

2 adet fotoğraf

Adli sicil kaydı

İkametgah

Diploma