﻿Eskişehir Alpubel işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Alpubel, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacak.
İlan için son başvuru tarihi 14 Kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
25 yaşından büyük olmak
Alpu ilçesinde ikamet ediyor olmak
Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus kayıt örneği
2 adet fotoğraf
Adli sicil kaydı
İkametgah
Diploma
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