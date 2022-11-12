12 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Eskişehir Alpubel işçi alacak

Eskişehir Alpubel, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacak. Son başvuru tarihi 14 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 07:10
Takip Et
Eskişehir Alpubel işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Alpubel, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacak.

İlan için son başvuru tarihi 14 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

25 yaşından büyük olmak

Alpu ilçesinde ikamet ediyor olmak

Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus kayıt örneği

2 adet fotoğraf

Adli sicil kaydı

İkametgah

Diploma

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
1
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
2
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
3
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
4
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
5
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿Ahmet Hakan Nagehan Alçı'nın büyük sırrını açıkladı. Nagehan Alçı'nın kimin ajanı olduğunu köşesinde yazdı
6
﻿Ahmet Hakan Nagehan Alçı'nın büyük sırrını açıkladı. Nagehan Alçı'nın kimin ajanı olduğunu köşesinde yazdı
﻿Ahmet Hakan Nagehan Alçı'nın büyük sırrını açıkladı. Nagehan Alçı'nın kimin ajanı olduğunu köşesinde yazdı
﻿Hablemitoğlu soruşturması tamamlandı. 10 şüpheli hakkında dava açıldı
7
﻿Hablemitoğlu soruşturması tamamlandı. 10 şüpheli hakkında dava açıldı
﻿Hablemitoğlu soruşturması tamamlandı. 10 şüpheli hakkında dava açıldı
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿Eskişehir Alpubel işçi alacak
﻿Eskişehir Alpubel işçi alacak
﻿Eskişehir Alpubel işçi alacak
﻿Otomobille gelip kafasına sıktılar
﻿Otomobille gelip kafasına sıktılar
﻿Otomobille gelip kafasına sıktılar
﻿Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.