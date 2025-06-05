Eskişehir Belediye Başkanı mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara çiçek dağıttı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Eskişehir Belediye Başkanı mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara çiçek dağıttı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara yakınlarının kabirlerine dikmeleri için çiçek dağıttı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Asri, Odunpazarı, Esentepe ve Zincirlikuyu mezarlıkları ile birlikte 12 kırsal ilçedeki mezarlık girişlerine kurulan stantlarda vatandaşlara çiçek dağıttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de Asri Mezarlığı'ndaki dağıtıma katılarak vatandaşlarla bayramlaştı. Vatandaşlar, bu anlamlı hizmetin her bayram olduğu gibi bu bayramda da kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Ünlüce’ye teşekkür etti.

MEZARLIK İÇİ ULAŞIM ÜCRETSİZ

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından geleneksel hale gelen etkinlik, Anneler Günü, Babalar Günü, Ramazan ve Kurban Bayramları'nda düzenli olarak sürdürülüyor. Ayrıca, arife günü ve bayram süresince Asri Mezarlığı'na ücretsiz otobüs seferlerinin devam edeceği bildirildi. Mezarlık alanı içerisinde vatandaşların ulaşımları da ücretsiz servislerle sağlanacak.

Eskişehir Belediye Başkanı mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara çiçek dağıttı

Son Haberler
Kurban etiyle ilgili en büyük yanlış! Uzmanlar uyardı
Kurban etiyle ilgili en büyük yanlış! Uzmanlar uyardı
Takla atan otomobilde aile faciası!
Takla atan otomobilde aile faciası!
Valilik önlem aldı: Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı!
Almanya Savunma Bakanı: "60 bin askere ihtiyacımız var"
Almanya Savunma Bakanı: "60 bin askere ihtiyacımız var"
Eskişehir Belediye Başkanı mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara çiçek dağıttı
Eskişehir Belediye Başkanı mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara çiçek dağıttı