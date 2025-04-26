Eskişehir Belediye Başkanı'ndan Eskişehirspor’a destek ziyareti

Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehirspor'un antrenmanını ziyaret ederek, Akşehirspor maçı öncesi takıma destek verdi.

Sezon başından bu yana Eskişehirspor'a desteğini sürdüren Ünlüce, zorlu Akşehirspor maçı öncesi CHP İl Başkanı Talat Yalaz ve CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan ile birlikte futbolcuları ziyaret etti. Ünlüce, antrenman sırasında kulüp yöneticilerinden takımın son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Tüm şehir olarak Eskişehirspor’un yanında olduklarını vurgulayan Ünlüce, takımın kalan iki maçı da kazanarak şampiyonluğa ulaşacağına yürekten inandığını söyledi.