Eskişehir Belkent işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Belkent, satış danışmanı olarak istihdam etmek üzere engelli işçi 1 alacak.

Adaylar CV’leriyle ilanda yer alan adresten başvuru yapabilir.

Başvuru yapan adaylar arasından sadece uygun görülen adaylara çağrı yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

20 - 35 yaş arasında olmak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Eskişehir’de ikamet etmek

Tercihen Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş