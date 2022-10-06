Eskişehir Belkent işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Belkent, satış danışmanı olarak istihdam etmek üzere engelli işçi 1 alacak.
Adaylar CV’leriyle ilanda yer alan adresten başvuru yapabilir.
Başvuru yapan adaylar arasından sadece uygun görülen adaylara çağrı yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
20 - 35 yaş arasında olmak
Adli sicil kaydı bulunmamak
Eskişehir’de ikamet etmek
Tercihen Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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