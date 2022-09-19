Eskişehir Beylikova işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Eskişehir Beylikova SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 1 hasta ve yaşlı bakım personeli alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Beylikova’da ikamet etmek
Kadın olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Hasta ve yaşlı bakım sertifikası (varsa)
Adli sicil kaydı belgesi
Sağlık raporu
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