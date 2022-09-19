Eskişehir Beylikova işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Eskişehir Beylikova SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 1 hasta ve yaşlı bakım personeli alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Beylikova’da ikamet etmek

Kadın olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Hasta ve yaşlı bakım sertifikası (varsa)

Adli sicil kaydı belgesi

Sağlık raporu