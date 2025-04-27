Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı ağırladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi makamında ziyaret etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Saadet Patisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Görüşmede, Eskişehir’in ulaşım, kent içi trafik ve imar konuları başta olmak üzere ülke siyasetine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, belediyeciliğin önemine değinerek, “Belediyecilik gerçekten çok keyifli bir alan. Siz de seçileli bir yıl oldu, hayırlı olsun. Artık Ankara'dan siyaset yapma dönemi zorlaştı, bu yüzden sahaya inerek şehir şehir dolaşıyoruz” dedi.

Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl ise kentin her alanda gelişimi için yapılacak her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazır olduklarını belirterek, Başkan Ünlüce’ye başarı dileklerini iletti.

Başkan Ünlüce de ziyaretleri dolayısıyla Mahmut Arıkan, Fesih Bingöl ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, kentteki işbirliği ve dayanışma ortamının önemine vurgu yaparak, gerçekleştirilecek 8. Olağan İl Kongresi için iyi dileklerini iletti.