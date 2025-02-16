Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce: Geziler kadınlarımız arasındaki dayanışmayı artırıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, “Eskişehir Gezisi” kapsamında düzenlediği geziyle Sivrihisar ilçesinden kente gelen 170 kadına Eskişehir’deki tematik parkları ve müzeleri gezdirdi. Kadınlar, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi başta olmak üzere birçok müzeyi ve turistik tesisi gezdi.

Gezinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Kentpark’ta kadınlarla bir araya geldi. Başkan Habil Dökmeci, Sivrihisarlı kadınların kent merkezindeki turistik alanları ziyaretinin sadece bir gezi olmadığını belirterek, “Bu tür organizasyonlar hem kültürel mirasımızı tanımamıza olanak sağlıyor hem de bir arada olmanın, dayanışmanın ve paylaşmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Bu buluşmanın gerçekleşmesinde emeği olan başta Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ayşe Ünlüce olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Ünlüce de “Sizlerle bir araya gelerek fikirlerinizi dinlemeyi, taleplerinize kulak vermeyi önemsiyorum. Böyle geziler kadınlarımız arasındaki dayanışmayı da artırıyor. Ne zaman isterseniz gelin, misafirimiz olun. Birbirimizi dinleyelim, sohbet edelim. İlginiz ve destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. ”dedi.