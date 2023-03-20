Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Aydın Ünlüce toprağa verildi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanvekili, Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi Meclis üyesi Aydın Ünlüce, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ünlüce için ilk tören meslektaşları tarafından Eskişehir Adliye Sarayı önünde düzenlendi. İkinci tören ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde yapıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce’nin eşi olan Aydın Ünlüce’nin sonsuzluğa uğurlandığı törende konuşan EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şunları söyledi:



“Büyükşehir Belediye Başkanı’nız olarak en üzüntülü günlerden birini yaşıyorum. Aydın bir insan, hukukçuluğu ile örnek bir insan. Ben Eskişehir ve yurtdışındayken beni belediyede temsil eden değerli hukukçu Aydın Ünlüce, tıbbın tüm gayretlerine bizlerin tüm çırpınmalarına rağmen hayata tutunamadı. Derler ya Allah sevdiği kullarını yanına alır diye. Çok değerli benim temsilcim, arkadaşım mecliste onun tarafsız bir hukukçu olarak sağlam hükümlerle yaptığı konuşmalar hepimiz için de bir hukuki içtihat gibiydi. Dün akşam İzmir’de geç saatlerde haberi aldığımda konuşmaları, tavrı, o sözleri kulaklarımda çınladı. İzmir İktisat Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun başta olmak üzere milletvekilleri de üzüntülerini dile getirerek tüm Eskişehir’e baş sağlığı dileklerini ilettiler. Çok değerli bir hukukçuydu. Çok gençti, genç olarak aramızdan ayrıldı. Sorunu olan herkese yol gösterir, iz gösterir iyi yorumlar yapardı. Genç bir hukukçu olarak Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra savcılığa başlayan, daha sonra avukatlık görevine devam ederken benim de o sırada kendisini tanıyarak meclis üyesi olması teklifini yaptığım günler daha dün gibi. Eğer Allah ömür verseydi daha çok hizmetleri olacak, yerel yönetimlere çok büyük katkılar sunacaktı. Ağır ceza hakimliğinden daha sonra avukatlığa başlayan ve Aydın ile tanıştıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak bizlere hediye ettiği Ayşe Ünlüce ile birlikte ikisi her zaman ufkumuzu açmışlardır. Sevgili Ayşe Ünlüce, evlatları Ata ve Aras başta olmak üzere tüm ailesine baş sağlığı diliyorum. İki çok güzel evlatları var. Biri yine onlar gibi hukukçu diğeri de mimar olarak bizlere yol göstereceklerdir. Ailesi, annesi, babası, kardeşleri bizlere emanettir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.”



EBB önündeki törenin ardından Mahmut Sami Ramazanoğlu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, ilçe belediye başkanları, belediye bürokratları, Ünlüce'nin akrabaları, sevenleri, dostları ile siyaset, hukuk, iş, eğitim ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı.



İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aydın Ünlüce'nin naaşı, Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.