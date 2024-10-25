Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nı etkinliklerle kutlayacak

Büyükşehir Gençlik Merkezi ve Eskişehir Satranç İl Temsilciliği iş birliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası ve Şenliği düzenlenecek. Kentpark içinde bulunan Sosyal Kütüphane’de 25 Ekim'de şenlik; 26 Ekim Cumartesi ve 27 Ekim Pazar günü de turnuva gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatroları'nın Cumhuriyet Bayramı özel konseri, 27 Ekim Pazar günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Tolga Taviş’in orkestra şefliğini yapacağı konserde senfoni orkestrası, 29 Ekim onuruna şarkılar seslendirecek.

"Fikirler sizden spreyler bizden!" sloganıyla yola çıkan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, "Cumhuriyet ve Sanat" temalı ilk Graffiti Şenliği’ni düzenleyecek. 27 Ekim Pazar günü saat 10.00’da başlayacak ve üç gün sürecek şenlikte katılımcılar Adalar Porsuk Bulvarı’nda kurulan panolara graffiti yapacak.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından 29 Ekim Salı Günü "Cumhuriyet coşkusunu çocuklarımızla yaşamak için mahallenize geliyoruz!" etkinliği düzenlenecek. Erenköy Mahallesi Kuzey Kıbrıs Dostluk Parkı ve Şirintepe Mahallesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erol Ayaz Parkı’nda saat 11.00’de başlayacak etkinlikler, akşam saat 17.00’ye kadar devam edecek. Çocuklar düzenlenecek renkli etkinliklerde sokak oyunlarını öğrenerek, çeşitli atölyelere de katılma fırsatı bulacak. Atölyelerde kavanoz kapağı boyama, baskı atölyesi, kitap ayracı tasarlama, ebru sanatı, ahşap kolye boyama, toka yapımı gibi el becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirecek.

29 Ekim Salı günü Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi’nde 13.30 ve 14.30’da iki ayrı seansta "Cumhuriyet Bayramı Bilim Gösterisi" düzenlenecek.

"Gazilerimiz Kurtuluş Mücadelesinin Kalbinde Buluşuyor" etkinliği kapsamında 30 Ekim Çarşamba günü Eskişehir’de yaşayan gaziler İnönü Metristepe ve Karargah Müzesi’ni ziyaret edecek.

Hafta tatili pazartesi günü olan Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Cam Sanatları Müzesi, Eskişehir Hamam Müzesi, Kent Belleği Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Zuhal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi ve Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi, 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı günleri ziyaret edilebilecek.