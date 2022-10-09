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ESPARK personel alacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESPARK personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 06:22
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESPARK personel alacak

ESPARK personel alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan ilana göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESPARK bünyesinde görevlendirilmek üzere daimi ve geçici kadrolu personeller alınacaktır.

Alınacak personeller 4 farklı unvanda istihdam edileceklerdir.

Adaylar başvurularını 9 Ekim 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresine özgeçmiş göndermek suretiyle elektronik olarak yapacaklardır.

1 Orman Mühendisi, 1 Dış Lastik Tamircisi, 2 Şoför ve 5 Beden İşçisi alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olmamak, Askerlikle ilişiği bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak şartları aranmaktadır.

Orman mühendisi alımı için

İlgili bölüm Lisans mezunu olmak, Tercihen kontrol mühendisi olarak görev yapmış ya da uzmanlık alanında fiilen çalışmalarda bulunmuş olmak, Eskişehir merkezde ikamet ediyor olmak, B sınıfı ehliyete sahip olmak, Erkek olmak ve Cad programlarını kullanabiliyor olmak.

Dış lastik tamircisi alımı için

Meslek Lisesi ilgili bölüm mezunu olmak ya da ön düzen ayarcılığı ve lastikçilik dalında kalfalık ve ustalık belgesine sahip olmak.

Şoför alımı için

D sınıfı ya da eski E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, SRC1-2-3-4 belgelerinden en az birine sahip olmak, Tehlikeli madde yakıt taşımacılığı işini yerine getirmek için gerekli belge sahip olmak tercih sebebidir.

Beden işçisi alımı için

En az ilkokul mezunu olmak, 40 yaşından gün almamış olmak, Eskişehir merkezde ikamet ediyor olmak ve erkek olmak.

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