Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden 1 Mayıs için hummalı çalışma

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla başta turistik merkezler olmak üzere cadde otoparklarda ve ulaşımda bir dizi düzenlemeye gitti. Belediye'den yapılan açıklamada, Kent Lokantaları'nın kapalı olacağı ancak Kentpark’taki Kent Lokantası ile Aktif Yaşam Parkı kafe hizmetinin gün boyu devam edeceği bildirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs dolayısıyla bir dizi düzenlemeye gitti. Büyükşehir Belediyesi, turistik merkezlerin açık olacağını, cadde otoparklarının ve şehitlik otoparkının da gün boyu ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: