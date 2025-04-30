Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden 1 Mayıs için hummalı çalışma

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla başta turistik merkezler olmak üzere cadde otoparklarda ve ulaşımda bir dizi düzenlemeye gitti. Belediye'den yapılan açıklamada, Kent Lokantaları'nın kapalı olacağı ancak Kentpark’taki Kent Lokantası ile Aktif Yaşam Parkı kafe hizmetinin gün boyu devam edeceği bildirildi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs dolayısıyla bir dizi düzenlemeye gitti. Büyükşehir Belediyesi, turistik merkezlerin açık olacağını, cadde otoparklarının ve şehitlik otoparkının da gün boyu ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sanat Sokağı ve Avlu Eskişehir Sanat Kompleksi, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Eskişehir Hamam Müzesi, Zuhal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi ve Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi, Sazova Hayvanat Bahçesi, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi, Sazova Masal Şatosu olmak üzere tüm turistik tesislerimiz 1 Mayıs Perşembe günü açık olacaktır.
Kent lokantaları kapalı ancak Kentpark’taki Kent Lokantası ile Aktif Yaşam Parkı kafe hizmeti vermeye gün boyu devam edecek. Emek Kafe ise kapalı olacak. Porsuk Çayı üzerinde hizmet veren esbotlar ve gondollar vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Şehitlik otoparkı ve cadde otoparkları da gün boyu ücretsiz olacaktır. Halk Ekmek büfelerimiz ise 1 Mayıs Perşembe günü kapalı olacaktır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’ne ait spor merkezleri ve Osmangazi Spor Sahası açık, Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu ise kapalı olacaktır.
Estram’da 1 Mayıs Perşembe günü tüm tramvay hatlarında cumartesi sefer sıklığı uygulanacak. Zabıta ve İtfaiye teşkilatımız 7/24 görev başında olacak olup, zabıta ekiplerimize ALO 153 üzerinden, itfaiye ekiplerimize ise ALO 112 üzerinden ulaşabilirsiniz."