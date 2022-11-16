Eskişehir Büyükşehirden Camaltı Sergisi

Eskişehir, sanata ve sanatçılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sanatseverleri birbirinden özel sergilerle buluşturan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ünlü camaltı resim sanatçısı Prof. Dr. Erol Eti'nin seçkin eserlerinden oluşan "Camaltı Sergisi"ni tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Kent Müzeleri Kompleksi'nde izlenime sundu.

İstanbul ve Ankara'nın pek çok kurumsal binasının duvar resimlerinde imzası bulunan, güzel sanatlar öğretim ve eğitiminde "Geleneksel El Sanatları"nın değeri ve önemine vurgu yaparak Milli Saraylar Daire Başkanlığı görevlerinde de önemli hizmetlerde bulunan Erol Eti, birbirinden güzel eserlerini yapılan açılış töreniyle Eskişehirlilerin beğenisine sundu.