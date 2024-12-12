Eskişehir esnafı o motosikletin sahibine nihayet ulaştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir esnafı o motosikletin sahibine nihayet ulaştı

Eskişehir esnafı 2 ay önce meydana gelen kazada yolda duran motosikletin sahibine ulaştılar. Motosikletin çalınmaması için seferber olan esnaf ‘Gel motosikletini al’ diyerek seslenmişlerdi.

Ertuğrulgazi Mahallesi Yurdagül Sokak'ta yaklaşık 2 ay önce meydana gelen kazada bir otomobilin çarptığı 01 EFT 44 plakalı motosikletin sürücüsü, iddiaya göre hafif yaralanmış ve aracını olay yerinde bırakarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Sürücü o günden beri aracını almaya gelmezken, mahalle esnafı çalınmasın diye göz kulak olduğu yol kenarındaki motosikletin sahibine "Gel motosikletini al" diyerek seslenmişti.

Esnaf Mümin Ali Okutucu, çabaları ile motosiklet sahibine ulaştı. Esnaf Okutucu, telefonla konuştuğu motosiklet sahibinin aracının polisten teslim alacağını, göz kulak olduğu için kendisine ise teşekkür ettiğini ifade etti.

İhlas Haber Ajansı tarafından haberleştirilen konu sonrası polis ekiplerince motosikletin çekilerek yed-i emine teslim edildiği öğrenildi.

Eskişehir esnafı o motosikletin sahibine nihayet ulaştı

Eskişehir esnafı o motosikletin sahibine nihayet ulaştı

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