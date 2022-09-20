Eskişehir Espark 10 personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Eskişehir Espark, otomotiv teknolojisi teknisyeni olarak istihdam etmek üzere 10 işçi alacak.

Son başvuru tarihi 22 Eylül 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Adli sicil kaydı olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Meslek liselerinden veya meslek yüksekokullarından mezun olmak

Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş