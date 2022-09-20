Eskişehir Espark 10 personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Eskişehir Espark, otomotiv teknolojisi teknisyeni olarak istihdam etmek üzere 10 işçi alacak.
Son başvuru tarihi 22 Eylül 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Adli sicil kaydı olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Meslek liselerinden veya meslek yüksekokullarından mezun olmak
Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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