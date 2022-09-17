Eskişehir Espark işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Eskişehir Espark, işletme elektrik bakımcısı olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Adli sicil kaydı olmamak
Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının elektrik veya elektronik bölümlerinden mezun olmak ya da elektrik ile ilgili ustalık belgesi olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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