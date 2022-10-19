Eskişehir Espark işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Espark, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Adli sicil kaydı olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
En az ilkokul mezunu olmak
Eskişehir’de ikamet etmek
Askerlikle ilişiği olmamak
Sağlık sorunu olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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