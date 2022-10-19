Eskişehir Espark işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Espark, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Adli sicil kaydı olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

En az ilkokul mezunu olmak

Eskişehir’de ikamet etmek

Askerlikle ilişiği olmamak

Sağlık sorunu olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş