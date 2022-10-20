Eskişehir Espark işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Espark, temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Adli sicil kaydı bulunmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
En az ilkokul mezunu olmak
Sivrihisar ilçesinde ikamet etmek
Görevini yapmaya engel olabilecek sorun olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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