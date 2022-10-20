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Eskişehir Espark işçi alacak

Eskişehir Espark, temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 22 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 09:21
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Eskişehir Espark işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Espark, temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

En az ilkokul mezunu olmak

Sivrihisar ilçesinde ikamet etmek

Görevini yapmaya engel olabilecek sorun olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

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