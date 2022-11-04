Eskişehir Espark işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Espark, büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 6 Kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Adli sicil kaydı olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
En a z lisans mezunu olmak
B sınıfı sürücü ehliyeti olmak
Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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