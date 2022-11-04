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Eskişehir Espark işçi alacak

Eskişehir Espark, büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 6 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 14:45
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Eskişehir Espark işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Espark, büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 6 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Adli sicil kaydı olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

En a z lisans mezunu olmak

B sınıfı sürücü ehliyeti olmak

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

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