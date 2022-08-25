Eskişehir Espark personel alacak

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ESPARK bünyesinde görevlendirilmek üzere en az lise mezunu 1 beden işçisi alacak.

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, adaylar başvurularını 25 Ağustos 2022 tarihine kadar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi e-posta adresine özgeçmiş göndererek online olarak yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

En az Lise mezunu olmak,

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olmamak,

Erkek olmak ve Askerlik görevini yapmış olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak şartları aranmaktadır.