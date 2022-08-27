Eskişehir Espark personel alacak

İŞKUR’da duyurulan ilana göre; Eskişehir Espark, terzi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Adli sicil kaydı olmamak

Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş