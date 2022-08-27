Eskişehir Espark personel alacak

İŞKUR’da duyurulan ilana göre; Eskişehir Espark, terzi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Adli sicil kaydı olmamak
Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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