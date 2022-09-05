Eskişehir ESPARK personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ESPARK bünyesinde istihdam edilmek üzere sürekli kadroda ikamet şartı olmadan 3 kaynakçı ve 1 psikolojik danışman personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını 5 Eylül 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresine özgeçmiş göndermek suretiyle elektronik olarak yapacaklardır.

BAŞVURU ŞART

Türk vatandaşı olmak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

Psikolojik danışman alımı için Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak.