﻿Eskişehir Espark personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Eskişehir Espark, tiyatro oyuncusu ve büro personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.

Son başvuru tarihi 25 Eylül 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Adli sicil kaydı olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak (tiyatro oyuncusu için)

En az lise mezunu olmak ( büro personeli için

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş