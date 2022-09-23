﻿Eskişehir Espark personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Eskişehir Espark, tiyatro oyuncusu ve büro personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.
Son başvuru tarihi 25 Eylül 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Adli sicil kaydı olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak (tiyatro oyuncusu için)
En az lise mezunu olmak ( büro personeli için
Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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