Eskişehir Estram 12 işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Eskişehir Estram, otobüs şoförü olarak istihdam etmek üzere 12 İşçi Alacak.
Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
En az ilkokul mezunu olmak
D sınıfı ehliyete sahip olmak
SRC2 ve psikoteknik belgesi sahibi olmak
Devlet hastanesinden toplu taşıma şoförü olabilir belgesi almak
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