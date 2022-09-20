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Eskişehir Estram 12 işçi alacak

Eskişehir Estram, otobüs şoförü olarak istihdam etmek üzere 12 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 16:27
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Eskişehir Estram 12 işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Eskişehir Estram, otobüs şoförü olarak istihdam etmek üzere 12 İşçi Alacak.

Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

En az ilkokul mezunu olmak

D sınıfı ehliyete sahip olmak

SRC2 ve psikoteknik belgesi sahibi olmak

Devlet hastanesinden toplu taşıma şoförü olabilir belgesi almak

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